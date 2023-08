Atalanta tra le regine del mercato | Gasperini ora può puntare allo scudetto?

le varie attese, nel Girone A, c'è l'Under 23 che ha avuto la possibilità di partecipare alla prossima Serie C e già al primo match affronterà in casa la Virtus Verona, avversaria ...Nella nottedomenica e lunedì il danese è arrivato all'aeroporto di Roma Fiumicino e ha trovato ... L'accoglierà Scamacca ed è a un passo da De Ketelaere. E poi le trattative che ...... accostato di recente anche ade Salernitana. Secondo le informazioni raccolte da ...incedibile - specie dopo l'arrivo di Dzeko in quel ruolo - e valuta il cartellino dell'ex Chelseai 6 e ...

Scamacca, lunedì la firma con l'Atalanta: così ha superato l'Inter ... Calciomercato.com

Per Ruslan Malinovskyi non sembrano esserci certezze al momento. L’ex Atalanta ora all’Olympique Marsiglia infatti è nelle mire del Besiktas e del Torino. Il club turco ...In un club di Champions League, c’è una maxi-operazione da parte di un club di Serie A per Zapata e non solo.