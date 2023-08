Atalanta | Scamacca | 'Ecco perché ho preferito Bergamo'

55 Per tornare in Italia, dopo una stagione al di sotto delle aspettative al West Ham, Gianlucaha scelto l'. Il club bergamasco, che nell'offerta da 25 milioni + 5 do bonus facilmente raggiungibili aveva superato l'Inter di un soffio, ha ufficializzato con una nota l'acquisto ...Non c'è solo l' Inter nella corsa per Folarin Balogun . L'attaccante è diventato il primo obiettivo dei nerazzurri sul mercato, soprattutto dopo che l'ha soffiato a Marotta. Ora l'ammistratore delegato dell'Inter dovrà stare attento alle avanches del Monaco per Balogun. Secondo quanto riportato da The Athletic , l'Inter sarebbe ...L'ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Gianlucadal West Ham United. L'attaccante romano, 25 anni il prossimo gennaio, è il secondo acquisto più costoso di sempre ...

Atalanta, è ufficiale l'arrivo di Scamacca dal West Ham GianlucaDiMarzio.com

L'Atalanta ha ufficializzato il trasferimento a titolo definitivo di Gianluca Scamacca dal West Ham United. L'attaccante romano, 25 anni il prossimo gennaio, è il secondo acquisto più costoso di ..."Pronti per questa nuova avventura - ha scritto Giulia su Instagram - I love you Bro". Ed è subito pioggia di "mi piace" ...