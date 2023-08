Assassino | ti conosco

Leggi su panorama

(Di lunedì 7 agosto 2023) Da Panorama del 19 aprile 1992 I delitti si dividono in due categorie. La prima contempla crimini folli, privi di meditazione (pre o post), affidati a un'improvvisazione che nulla spartisce con la logica. È possibile che questa delittuosità che scaturisce dal raptus, dalla caduta dell'intento razionale, venga aiutata dalla combinazione del caso, dando vita a un rebus non risolvibile. La seconda categoria contempla invece crimini che, anche quando restano misteriosi, rivelano comunque i sintomi di una logica, per quanto perversa: l'segue l' istinto ancestrale che lo porta in qualche misura a costruire il delitto, a cautelarsi. Il giallo di via Poma è un maledetto imbroglio perché caso raro rientra, nel suo sviluppo, in entrambe le categorie. Per metà si manifesta frutto di follia omicida; per metà si delinea organizzato, avvolto da una cura estrema per ...