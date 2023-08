Ascolti tv ieri | cala Terra Amara | testa a testa Rai1 e Canale 5 di sera

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 7 agosto 2023) Glitv di, domenica 6 agosto 2023, hanno fatto registrare la vittoria in share de La Ragazza e l'Ufficiale su5 ma non in numeri unici come per la serie Scomparsa su: 1.634.000 spettatori, 13.7%, contro i 1.719.000 spettatori, 12.8% di share. Su Rai2 il best of di Tim Summer Hits ha fatto più dell'ultima puntata di sette giorni fa che ha chiuso la seconda edizione: 1.001.000 telespettatori, 8% di share. Di seguito glitv didegli altri canali: Italia 1 FBI: Most Wanted 840.000, 6% Rai3 Le Ragazze 707.000, 5.2% Rete 4 film Una Festa Esagerata 544.000, 4% La7 Miss Marple 303.000, 2.2% TV8 Italia's Got Talent – Best Of 336.000, 2.6% NOVE Little Big Italy 297.000, 2%.: ...