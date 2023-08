Ascolti tv | i dati di domenica 6 agosto

Leggi su 361magazine

Bene in replica Scomparsa Nella serata di ieri, su Rai Uno Scomparsa in replica, ha ottenuto 1.719.000 spettatori pari al 12.8% di share. Su Canale5 La Ragazza e l'Ufficiale si ferma a 1.634.000 spettatori con uno share del 13.7%. Su Rai2 Tim Summer Hits – The Best Of registra 1.001.000 spettatori pari all'8%. Su Italia1 FBI: Most Wanted ha intrattenuto 840.000 spettatori (6%). Su Rai3 la replica de Le ragazze sigla 707.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Una festa esagerata totalizza un a.m. di 544.000 spettatori (4%).