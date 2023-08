Army 2030 L’esercito americano si prepara ai nuovi scenari di guerra

Leggi su formiche

(Di lunedì 7 agosto 2023) Trasformarsi strutturalmente, mantenendo però la velocità nei processi di decision-making, la capacità di avere una visione condivisa e interforze del campo di battaglia, e la supremazia dei propri strumenti letali nel tempo e nello spazio. Questa è la sfida gargantuesca intrapresa dalall’interno del programma “”, presentato ufficialmente nell’autunno del 2022. Un processo di trasformazione necessario per lo US, al netto delle evoluzioni del contesto geopolitico mondiale. Nella sua versione attuale, la branca terrestre delle forze armate di Washington è stata modellata per raggiungere la massima efficienza in contesti di counter-insurgency come quello iracheno o quello afghano, tramite l’utilizzo di piccole unità capaci di operare in modo relativamente indipendente. ...