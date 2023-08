Anzio | al via le procedure per il recupero della Scalinata delle Ondine

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Dai rilievi eseguiti dall’Ufficio Tecnico Comunale, settore lavori pubblici, su indirizzoCommissione Straordinaria, alla luce dei numerosi tratti disconnessi,fratture del travertino, nonché dei cedimenti del corrimano tubolare, la, posta al collegamento di Via Gramsci e Riviera Zanardelli, nei pressi del Paradiso sul Mare, è stata interdetta al transito, al fine di tutelare la pubblica incolumità e sicurezza dei passanti. Subito al via lenecessarie per ilfunzionale e la riqualificazionestessa, con i lavori di risanamento integralepavimentazione,soletta sottostante e con la realizzazione ...