Anticipazioni My Home My Destiny | la puntata di oggi 7 agosto

(Di lunedì 7 agosto 2023): una nuova e sorprendentedi MyMysta per essere trasmessa sugli schermi di Canale 5 a partire dalle 15:45. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.MyMy: ladi, 7Zeynep è sempre più affranta, e viene consolata da Mehdi, il quale la spinge a inseguire i suoi sogni, a non abbandonare l’università e a proseguire con gli esami, affinché la giovane abbia un futuro più roseo. Trama MyMyZeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità nella vita. Suo padre è un alcolizzato violento, sua ...

... Va da Cemile e porta con sè un test di gravidanza che possa confermare quanto sta per rivelarle: sta per venire al mondo un bambino e sarà suo nipote! MyMy Destiny:delle trame ...Mymy Destiny: Nermin insulta Zeynep Zeynep e Mehdi hanno accolto Kibrit dopo aver deciso di adottarla . Questa scelta , tanto voluta dalla Goksu, tanto da rinunciare al suo ...MyMy Destiny: Faruk bacia Emine! Durante il viaggio in macchina, un modello sportivo e decappottabile che fa gola a tutti i passanti, Faruk continua a tempestare Emine di domande ...

My Home My Destiny, le anticipazioni dal 7 all'11 agosto 2023 Today.it

Zeynep Göksu è una ragazza nata da una famiglia povera e benestante con poche opportunità nella vita. Suo padre è un alcolizzato violento, sua madre debole e suo fratello maggiore muore per mancanza ...Le anticipazioni della trama di My Home My Destiny, che tornerà lunedì 7 agosto 2023 con la nuova puntata alle 15:45 su Canale 5.