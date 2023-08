Ansia Napoli | quando rientreranno gli infortunati

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 7 agosto 2023) Mezza squadra titolare è out per infortunio, i tifosi cominciano ad essere apprensivi sulle condizioni dei calciatori La preparazione alla nuova stagione svolta tra Dimaro e Castel Di Sangro è stata un disastro dal punto di vista degli infortuni. Tantissimi calciatori tra le fila degli azzurri sono finite in infermeria per acciacchi di varie entità. Prima Stanislav Lobotka in Trentino che però ha smaltito il suo problema ed è sceso in campo per le amichevoli di rito. Osimhen, Zielinski, Anguissa, Kvaratskhelia e Mario Rui, sono tutti fermi ai box e i tifosi iniziano a farsi delle domande sui carichi di lavoro assegnati ai calciatori dai preparatori atletici. Rispetto a dodici mesi fa, sembra essere cambiato tutto, lo stesso Aurelio De Laurentiis si è informato con i vari staff medici e atletici per capire la situazione. Emergenza in mezzo al campo La risposta ottenuta dal capo dei ...