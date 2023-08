... lì nella stessa parrocchia di Santa Maria della Presentazione dove furono celebrati i. ...gli animi surriscaldati di una manifestazione che ha perso i connotati pacifici più volte. '...E' stato dato il v ia libera aidi congiunti del piccolo Mattia Antoniello, ... rimanendo in attesa del conferimento degli accertamenti tecnicidal Procuratore capo ...... in via Altinia 131 a Favaro Veneto (Venezia), dove risiedevano, icongiunti del piccolo ... rimanendo in attesa del conferimento degli accertamenti tecnicidal Procuratore capo di ...

Annunciati i funerali di Sinéad O' Connor: la famiglia vuole che i fan partecipino al corteo funebre Vanity Fair Italia

Quest'oggi si sono svolti i funerali del giornalista è noto tifoso della Juventus Idris Sanneh. Alla cerimonia funebre che si è tenuta in provincia di Brescia al cimitero ...La famiglia di Sinéad O’Connor ha annunciato che ci sarà un ricordo pubblico della cantante scomparsa lo scorso 26 luglio a 56 anni. Un raduno in cui i fan avranno l’opportunità di salutare la cantaut ...