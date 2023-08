Angus Cloud | morto a 25 anni | cosa è successo a Fezco di Euphoria? Le parole strazianti della madre

Morte di Angus Cloud, le parole della madre: "Non si è tolto la vita" La Gazzetta dello Sport

Per il decesso di Angus Cloud la mamma ha voluto intervenire subito, con una lunga lettera su Facebook per spiegare quanto successo. La donna ha detto di avergli dato la buonanotte e di averlo ...Lisa Cloud, madre di Angus, contesta le ricostruzioni sulla morte del figlio, avvenuta per overdose. La madre afferma che Angus era gioioso e non aveva intenzione di andarsene. Invita a ricordarlo con ...