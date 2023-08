Angelo Branduardi | la biografia

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 agosto 2023) MILANO –è nato a Cuggiono, vicino a Milano. Quando aveva pochi mesi la sua famiglia si trasferì a Genova e lì, presso il Conservatorio Niccolò Paganini,conseguì il diploma di violino e debuttò come solista con l’orchestra del Conservatorio. All’età di quindici annisi trasferì di nuovo, questa volta a Milano, e qui si iscrisse all’Istituto Tecnico per il Turismo, dove conobbe ed ebbe a lungo come insegnante il grande poeta Franco Fortini. In seguito si iscrisse alla Facoltà di Filosofia ed in quel periodo cominciò a comporre, musicando i testi dei suoi autori preferiti: “Confessioni di un malandrino” dal poeta russo Esenin, ancora oggi una delle sue canzoni più famose, risale infatti a quegli anni. Agli inizi dagli anni ’70,conobbe Luisa Zappa, che sarebbe poi ...