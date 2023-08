Amici 22 | NDG svela | “Se tornassi indietro ecco cosa cambierei durante il mio percorso”

Leggi su isaechia

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ndg è stato uno degli allievi di22, che si è concluso qualche mese fa con la vittoria di Mattia Zenzola. Proprio il cantante è stato ospite di Lorella Cuccarini – peraltro sua insegnante nel talent – nel programma Dimmi di te, dove ha parlato di molte cose, partendo però dall’esperienza ad: E’ stato bellissimo fare, mi ha dato modo di rinascere.è stata una idea per poter ricominciare e per farmi conoscere, prima Nicolò e poi Ndg. Prendere il banco è stato assurdo e ancora di più la maglia del serale. Ho dato il meglio di me e sono contento della puntata in cui sono uscito. Le cose che mi hanno fatto più male sono state le cose che ho sentito in casetta e anche la mancanza della mia famiglia, dei miei. Quello mi è mancato più di tutto. L’emozione più bella è stata ...