Amichevoli estive | Napoli-Augsburg 1-0

Il Girona ha sconfitto la Lazio per 2 - 1 in una delle ultimedei biancocelesti prima dell'inizio del campionato di Serie A 2023 - 2024. In una gara caratterizzata da nervosismo e scontri aspri, gli spagnoli sono passati in vantaggio al 51' con ...Il Tolosa ha battuto la Roma per 2 - 1 in una delle ultimedei giallorossi prima dell'inizio del campionato di Serie A 2023 - 2024. I francesi sono passati in vantaggio al 5'. Cross basso di Suazo dalla sinistra, il pallone attraversa l'area ...Il Napoli batte l'Augsburg 1 - 0 nell'amichevole disputata a Castel di Sangro. I campioni d'Italia si sono imposti con il gol di Rrahmani, a segno con un colpo di testa al 61 .

Serie A, i risultati delle amichevoli estive di oggi Sky Sport

