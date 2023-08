Ameba mangia-cervello uccide ancora | morta 17enne

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’miete, purtroppo, una nuova vittima: si tratta di una ragazza di 17 anni che ha perso la vita nella peggiore maniera possibile Una notizia drammatica quella che arriva direttamente dagli Stati Uniti D’America e che ha visto come protagonista una ragazzina di soli 17 anni. Si chiamava Megan E. ed era una studentessa. Secondo quanto riportato da alcune fonti locali pare che la minorenne sia deceduta dopo aver contratto una rara. Il tutto sarebbe accaduto mentre la ragazza stava nuotando in un lago della Georgia, a pochi passi dalla sua abitazione. Anche se, a dire il vero, la notizia è di quasi un mese fa (come confermato anche dal quotidiano “New York Post“). Allo stesso tempo, però, l’identità della vittima non era stata confermata fino ad ...

E' morta per un'cervello la studentessa Megan Ebenroth di 17 anni . La giovane si è ammalata dopo aver fatto un bagno al lago con gli amici in Georgia. Come riporta il New York Post l'identità della ...A pochi giorni da un bagno nel lago è morta a causa di un'- cervelli. Si tratta di Megan Ebenroth, una studentessa 17enne della Thomson High School, in Georgia, negli Usa , che è morta per una rara infezione cerebrale causata da naegleria ...Un uomo in Georgia , nel Sud - Est degli Stati Uniti, è morto a causa dell'cervello . Ne ha dato notizia il locale Dipartimento della sanità pubblica. Uomo ucciso dall'cervello .cervello: i sopravvissuti . I sintomi dell'...

Georgia, USA - Una tranquilla gita al lago si è trasformata in una tragedia senza precedenti per la giovane Megan Ebenroth, una studentessa di 17 anni della Thomson High School, in Georgia.Il malessere, la diagnosi sbagliata e il ricovero successivo della studentessa: la morte dopo 11 giorni di sofferenze ...