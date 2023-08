Ameba mangia cervello | 17enne muore dopo un bagno al lago

(Di lunedì 7 agosto 2023) Il malessere, la diagnosi sbagliata e il ricovero successivo della studentessa: la morte11 giorni di sofferenze E’ morta per un’la studentessa Megan Ebenroth di 17 anni. La giovane si è ammalataaver fatto unalcon gli amici in Georgia. Come riporta il New York Post l’identità della vittima è stata resa nota solo oggi, ma il decesso risale a un mese fa. “Sono ancora sotto choc”, ha detto la madre all’Atlanta Journal-Constitution. Secondo quanto riferito dalla donna, Megan era andata a nuotare l’11 luglio con altri ragazzi della sua età in unvicino a casa sua a Dearing nella contea di McDuffie. La liceale aveva voluto godersi le ultime settimane d’estate prima di iniziare il suo ultimo anno. Quattro ...

Il malessere, la diagnosi sbagliata e il ricovero successivo della studentessa: la morte dopo 11 giorni di sofferenze ...