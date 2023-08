Il nuovo smartwatch ruggeddovrebbe essere presentato a breve e, secondo le indiscrezioni più recenti, rappresenterà la migliore offerta della categoria dell'azienda. Infatti, secondo il noto giornale online ...Il nuovo smartwatch ruggeddovrebbe essere presentato a breve e, secondo le indiscrezioni più recenti, rappresenterà la migliore offerta della categoria dell'azienda. Infatti, secondo il noto giornale online ...

Amazfit Falcon si aggiorna: ecco tutte le novità TuttoAndroid.net

The Amazfit Falcon is a cutting-edge smartwatch that combines style, durability, and functionality. With its 1.28-inch HD AMOLED screen, you’ll experience clear visuals and vibrant colors in any ...