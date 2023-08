Altopascio | anziano massacrato Un giovane | Sono stato io Gli inquirenti | No | copri altri

(Di lunedì 7 agosto 2023) L'assurda vicenda accaduta nel centro cittadino: pensionato viene assalito al bar forse per uno sguardo di troppo. Ora è in fin di vita. Proseguono le indagini

L'assurda vicenda accaduta nel centro cittadino: pensionato viene assalito al bar forse per uno sguardo di troppo. Ora è in fin di vita. Proseguono le indagini

Uno sguardo di troppo sarebbe stata la causa di una violenta aggressione di un giovane nei confronti di un 75enne davanti a un bar di Altopascio, in provincia di Lucca. L'anziano ha riportato ferite molto gravi, precisamente un trauma cranico e una vasta emorragia cerebrale, e infatti è stato portato con l'eliambulanza in codice rosso. Un uomo sui 30 anni si è presentato ieri sera alla caserma dei Carabinieri di Altopascio. L'anziano colpito alla testa è caduto pesantemente a terra senza più riprendere i sensi. Soccorso dall'eliambulanza.

L’assurda vicenda accaduta nel centro cittadino: pensionato viene assalito al bar forse per uno sguardo di troppo. Ora è in fin di vita. Proseguono le indagini ...Cronaca nazionale Lucca - 07/08/2023 17:03 - Un banale sguardo diretto a una ragazza ha scatenato una violenta aggressione che ha lasciato un uomo di 75 anni in condizioni critiche.