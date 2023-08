Alpinisti bloccati sulle montagne di Locana a 3000 metri. Il video dello spettacolare salvataggio dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco del reparto volo del comando provinciale di Torino hanno recuperato, con l'elicottero Drago 66, duerimastial Becco di Valsoera, a circa 3mila metri di altitudine sulla via Mellano - Perego , nella valle di Piantonetto a Locana. Le operazioni sono state molto difficoltose a causa ...Dueerano rimastiin parete sul Becco di ...I vigili del fuoco del reparto volo, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno recuperato con l'elicottero Drago 66 duerimastia circa 3mila metri di quota sulla via Mellano - Perego, nel vallone di Piantonetto a Locana, nel Torinese . I due erano diretti al Becco di Valsoera quando sono rimasti ...

Due alpinisti restano bloccati sulle montagne di Locana, salvati nonostante il forte vento: video TorinoToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...