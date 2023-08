Alluvione | in corso i lavori di pulizia straordinaria del Misa

(Di lunedì 7 agosto 2023) Infine, si segnala che il provvedimento da ultimo richiamato è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale, in data 3 agosto 2023, segnalando che l'efficacia dello stesso decorre dalla data di adozione (e ...

...nazionale ha dato un importante riscontro alla richiesta di chiarimenti circa i contributi da assegnare alle imprese dell'agricoltura e della zootecnia che hanno subìto danni neldell'......che torna ad attaccare l'esecutivo pochi giorni dopo le critiche sul tema post -. 'Si ... nel prossimo quinquennio a partire dall'anno in. Un aumento di quattro miliardi l'anno, ...... a quasi tre mesi dall', il bar pasticceria Bertoni, punto di riferimento all'Orto Bertoni. Tantissimi i residenti che si sono presentati per far colazione e neldella giornata. Ad ...

News ed Eventi REGIONE MARCHE

Infatti le imprese del settore agricolo e della zootecnia che avevano subito danni a causa dell’alluvione del 15 settembre, non avevano potuto fare domanda mediante l’utilizzo del modello C1 e consegu ...Le alluvioni in Cina riducono i raccolti di grano Ma non sono ... Questo aveva già causato un calo dello 0.9% nella produzione cinese di grano estivo, il primo calo registrato nel corso degli ultimi ...