Allenamento Milan | ieri anche Musah | Chukwueze e Okafor in gruppo

Tanti temi toccati dall'della Roma, dal mercato agli arbitri e non solo. Il portoghese ... In fondo 'Toro, almeno ecco Vlasic', 'Zhang ora cerca i soldi per Balogun,, c'è de Roon', '...... unendosi ai compagni per l'odierno. I motivi dei malumori di Luis Alberto Come ormai ... Musah è un nuovo giocatore del, mentre Ylber Ramadani firma per il Lecce (arriva dall'Aberdeen).Dopo la consueta seduta d'da parte della prima squadra, si svolgerà anche una ... ansiosa di rivivere il calcio giocato, e la ripagano con una doppia vittoria, prima, contro ilai ...

Milan, allenamenti e prove: ecco le amichevoli coi nuovi Pianeta Milan

Il Milan scende in campo per i bambini alluvionati. Dal 4 all’8 settembre, all’interno dello stadio comunale Morgagni, 160 bambini tra i 6 e gli 11 anni ...Il Milan torna in Italia dopo la tournée negli Stati Uniti, conclusa con tre sconfitte al cospetto di Real Madrid, Juventus (ai rigori) e Barcellona. La settimana rossonera sarà però strapiena di impe ...