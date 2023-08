Allarme incendi | il vademecum | ecco cosa non fare

Una visita rapida perché il COC (Centro Operativo Comunale), aperto da ieri e ancora attivo per l''estremo', impedisce di fatto la consueta celebrazione religiosa. 'Il calendario dice ...Leggi Anchein Sardegna, brucia la costa nord orientale: 600 evacuati A Gairo, secondo gli investigatori della forestale, l'incendio è stato appiccato poco prima delle 20, nel momento in cui il ...Simona Branchetti, situazione allarmante: 'Le fiamme sono arrivate fino alle spiagge' Successivamente la conduttrice di Morning News ha inoltre rivelato che glinon si sono fermati ai soli ...

Allarme incendi in Sardegna, brucia la costa nord orientale: 600 evacuati TGCOM

In Sardegna è dolosa la maggior parte degli incendi che domenica hanno devastato l'isola, con centinaia di ettari andati in fumo, almeno 600 persone evacuate da abitazioni e resort e un fuggi fuggi da ...Ci siamo occupati pochi giorni fa dell'allarme diossina in Sicilia. In particolare, dopo l'incendio della discarica di Palermo, sono critici.