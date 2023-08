(Di lunedì 7 agosto 2023) Quella del 2023 sarà ricordataun’estate pazza a causa del. Ma potrebbe essere solo la prima di una lunga serie. Del resto, il buco nell’ozono qualche conseguenza doveva pure averla. E a rimetterci, oltre al meteo, è la nostraa causa dei raggi UV e degli agenti inquinanti sempre più aggressivi. La conferma è stata data dagli esperti durante un recente Congresso promosso dall’Università di Napoli Federico II: il 25% della popolazione italiana è già colpito da almeno una malattia cutanea. E, in futuro, la situazione non accenna a migliorare, almeno per i prossimi 30 anni: entro il 2050 metà della popolazione soffrirà di allergie con tutte le manifestazioni cutanee che ne conseguono. Unnella skincare routine è, dunque, d’obbligo se si vuole aiutare la propria ...

Unnella skincare routine è, dunque, d'obbligo se si vuole aiutare la propria pelle ad adattarsi alclimatico.climatico: come influisce sulla pelle Incarnato ...Hanno riconosciuto che era uninfondato No. Anche la pioggia - a sentir loro - ... aderisce all'idea delclimatico per causa antropica, ma nei giorni scorsi ha scritto che "non è ...Marina Lalli parla di campanello d'che deve far riflettere per il futuro. Loading... L'... Dobbiamo fare fronte a una serie di sfide, tra cui ilclimatico e l'inflazione, che stanno ...

Allarme cambiamento climatico: come proteggere la pelle AMICA - La rivista moda donna

Anche la pelle subisce le conseguenze del cambiamento climatico. Per aiutarla ad adattarsi serve la giusta skincare routine. I consigli ...La carenza di acqua limita i passaggi e le capienze nell’arteria tra Atlantico e Pacifico. Gli armatori alzano i prezzi. “Ma l’Europa è al riparo” ...