«Alfonso Signorini è la testa del Grande Fratello e Barbara D’Urso una “cacciata” un po’ dura» ecco chi l’ha detto

La D'Eusanio pone una domanda tranchant: 'Perché il GFVip è stato rivoluzionato, ma la mente e il corpo del progetto, cioè, non è stato defenestrato '. Un attacco frontale, ...Potrebbe essere stata hackerata davvero oppure gli utenti su twitter hanno ragione a non crederle Chissà, intanto l'ex concorrente del reality show dinon ha più scritto niente ...... 'Era diventato un qualcosa di inguardabile' Alda D'Eusanio a Tag24 ha poi espresso la sua opinione su tutte le novità apportate al reality show condotto da. Ed in questa ...

“Il mutamento di Mediaset, nel cercare di ‘ripulirla’, diciamo così, dal trash eccessivo, sì, questo un po’ me l’aspettavo. Anche se, lasciando Signorini a fare il conduttore del Grande Fratello, non ...come se io non fossi mai esistita».La D’Eusanio ha così commentato la decisione di Mediaset di ripulire il reality show dalla deriva trash ma non ha potuto fare a meno di attaccare il conduttore ...