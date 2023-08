Alda D’Eusanio senza filtri su Signorini e Barbara d’Urso | “Cacciata dura”

Leggi su biccy

(Di lunedì 7 agosto 2023) L’avventura dial Grane Fratello Vip non si è chiusa nel migliore dei modi e la conduttrice si dice ancora ferita per quello che è successo due anni fa. E proprio del Grande Fratello la giornalista ha parlato in un’intervista rilasciata a TAG24. Secondo lail reality di Canale 5 andrebbe rivoluzionato proprio alla base. “La scelta di dare a Mediaset una faccia un pochettino più presentabile la condivido, perché negli ultimi anni, soprattutto il Grande Fratello, è diventato un qualcosa di inguardabile, per quanto riguarda proprio la volgarità. Per cui modificarla era necessario. – ha dichiarato laa TAG24 – Però, non è che tu modifichi o dai a un programma un aspetto un po più rispettabile, mettendoci semplicemente Cesara Buonamici come opinionista, devi cambiarlo dalla testa. Il ...