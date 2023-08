Alberta Ferretti | la notte protagonista nella campagna Autunno Inverno

(Di lunedì 7 agosto 2023) Life&People.it Dopo la commovente sfilata Cruise 2024 andata in scena a Rimini dedicata alla popolazione romagnola alluvionata, torna in scenacon lapubblicitaria della collezione2023 2024. Gli abiti, già presentati lo scorso febbraio in occasione della Settimana della moda di Milano, vibrano di sensazioni notturne e affascinanti, complice l’apporto di Rafael Pavarotti, uno dei fotografi più influenti della scena contemporanea. Ida Heinercollezione “After Dark blooms” Gli scatti rappresentano fedelmente lo stile che ha contrassegnato nel tempo l’approccio di. Uno stile romantico e ipnotico, capace di coniugare sensualità, magnificenza ed eleganza, ben sostenuto dalla ...

L'eleganza velata e seducente della collezione Autunno/Inverno 2023 - 24 di, presentata a Milano Moda Donna nel febbraio scorso, viene svelata dalle immagini della campagna di Rafael Pavarotti. Lo stile romantico, fatto di equilibri e contrasti impalpabili, ...... l'abito in seta monospalla marrone di Tom Ford, quello in crepe glicine asimmetrico di Rick Owens, l'abito con scollatura intrecciata e copricapo arancio di, le sofisticate e ...Lo abbiamo visto tornare a sfilare per la Primavera Estate 2023 sulle passerelle di tanti designer, daa Dolce&Gabbana, che lo usano da sempre per celebrare la sensualità delle donne.

Alberta Ferretti la campagna collezione Autunno Inverno 2023 2024 Life and People

Frame Lancia Ypsilon, "sfila" la versione firmata Alberta Ferretti Lancia Ypsilon mette da sempre in tavola le carte dell'esclusività spinta, basta pensare alle serie speciali legate al mondo della ...Annuncio vendita Lancia Ypsilon 1.0 FireFly 5 porte S&S Hybrid Alberta Ferretti nuova a Bastia Umbra, Perugia nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...