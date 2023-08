Alba Parietti si mostra sui social in bikini a Formentera e “istiga” gli hater a commentare Poi replica | “Puoi fare tutto lo squat che vuoi non sarai mai me”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 agosto 2023) “Adesso sfogatevi … l’amo è’ lanciato“, sono queste le parole discritte a corredo di alcune foto che la ritraggono in. A 62 anni la conduttrice non si nasconde e con una serie di scatti ha messo inil suo corpo sfidando gliche da tempo l’accusano di vanità. “La vanità non è stupidità, alla mia età ha qualcosa anche di poetico perché sai che il dono prima o poi ti verrà tolto e loconservare più a lungo possibile. È’ un peccato? Andrò all’inferno? Pazienza, lo preferisco per la compagnia al paradiso dove sicuramente il clima è migliore”, ha affermato in didascalia. E prendendo alla lettera l’esortazione dellai leoni da tastiera non hanno perso tempo arsi. “La vanità ...