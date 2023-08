Al mercato tante melanzane | prepara ottimi involtini

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 7 agosto 2023) Bergamo. Sono leil prodotto della settimana alortofrutticolo bergamasco. Si può contare suquantitativi, specialmente per quelle nere tonde, che provengono in gran parte dal Veronese. Oltre a loro sulla piazza sono reperibili le varietà chiare, che arrivano soprattutto dalle regioni italiane meridionali. Le precipitazioni relativamente abbondanti dei giorni scorsi hanno favorito la loro coltivazione: si tratta, infatti, di ortaggi che hanno bisogno di parecchia acqua. I prezzi hanno avuto qualche assestamento e ora è possibile fare acquisiti beneficiando del miglior rapporto qualità-prezzo. Dotate di svariate proprietà per la salute e il benessere dell’organismo, sono composte prevalentemente da acqua, svolgono una preziosa funzione depurativa e sono alleate in caso di problemi di infiammazione alle vie ...