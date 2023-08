Al-Ittihad sta negoziando un accordo da 60 milioni di sterline per l’attaccante del Liverpool di livello mondiale

(Di lunedì 7 agosto 2023) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’Arabia Saudita sta creando molto scalpore. Dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo dal Manchester United nove mesi fa, la ricca Pro League saudita ha continuato a rubare alcuni dei più grandi nomi del calcio europeo. Karim Benzema ha seguito l’esempio di Ronaldo e anche molte altre grandi star si sono unite al redditizio campionato mediorientale, tra cui l’inglese Jordan Henderson. Altre Storie / Ultime notizie Tuttavia, mentre la maggior parte dei tifosi delpotrebbe non essere stata troppo preoccupata per la perdita del loro capitano 33enne, che senza dubbio aveva già regalato ai Reds i suoi anni migliori, le cose potrebbero essere sul punto di cambiare. E questo perché rapporti recenti affermano che Mohamed Salah è il prossimo obiettivo della Saudi Pro League. “È vero. Ci sono trattative tra ...

Il Newcastle qualificatosi per la Champions League dovrebbe superare la Fiorentina che... Promette spettacolo nell'Arab Club Champions Cup la sfida tra l'Aldi Fabinho, Kanté e Benzema e l'...... Koulibaly all'Al - Hilal, Seko Fofana all'Al - Nassr, N'Golo Kanté e Benzema all'Al -. ... A Le Monde lo specialista in geopolitica Jean - Baptiste Guégan ha spiegato: "Quello cheaccadendo ...Presentata un'offerta al club nerazzurro da 70 milioni di euro , con la squadra inglese che... NEWS E TRATTATIVE LIVE 30) JOTA Dal Celtic all' Al -: costo 29,1 milioni di euro 30) MATEO ...

Fabinho con una tigre: l'assurda presentazione all'Al-Ittihad Corriere dello Sport

Secondo il Daily Mail, si sta sbloccando definitivamente la trattativa fra Liverpool e Al Ittihad per il passaggio di Fabinho in Arabia Saudita. Il centrocampista.Dalla deroga concessa a Cr7 per vivere con Georgina in Arabia Saudita a quella che chiede l'Al-Ittihad per far sì che Fabinho possa trasferirsi con i suoi cani ...