Aifa | nel 2022 la spesa farmaceutica supera i 34 miliardi

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 7 agosto 2023) ROMA – Nellanazionale totale (pubblica e privata) è stata nelpari a 34,1, in aumento del 6% rispetto al 2021, rappresentando un’importante componente dellasanitaria nazionale che incide per l’1,8% sul Pil. Lapubblica, con un valore di 23,5, tiene conto del 68,9% dellacomplessiva e del 17,9% dellasanitaria pubblica, in aumento rispetto al 2021 (+5,5%). Questi alcuni dei dati che emergono dal rapporto“L’uso dei farmaci in Italia”, realizzato dall’Osservatorio Nazionale sull’impiego dei Medicinali (Osmed) dell’. Nella ...