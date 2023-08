(Di lunedì 7 agosto 2023) L’Agriturismo Bescasolo e la Cascina Fòpa di Berzo San Fermo, Alle Baite di Branzi, l’Agriturismo La Fornacedi Caravaggio, la Tenuta Maria di Cenate sopra, La Capra Campa di Corna Imagna, La Cascina dei Prati di Credaro, l’Agriturismo Larice di Clusone, l’Agriturismo Incanto di Grumello del Monte, e Le Colline di Villa d’Almè: queste sono le strutture agrituristiche bergamasche che sono già entrate a far parte della prima rete di“dog” edi accoglienza dedicati ai, amici a quattro zampe per eccellenza. L’iniziativa – rende noto la Coldiretti regionale – è di Terranostra Lombardia (l’associazione per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio promossa da Coldiretti) per riunire e segnalare le aziende agrituristiche del circuito Campagna Amica che si ...

Agriturismi “dog friendly”: in Bergamasca 10 garantiscono servizi speciali per i cani BergamoNews.it

