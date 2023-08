Aggressione ad Altopascio | 30enne si autodenuncia Gli inquirenti sospettano che copra qualcuno

(Di lunedì 7 agosto 2023) Nella serata di ieri, undi origini sinti, si è presentato in caserma adperrsi: sarebbe il fidanzato della donna che avrebbe ricevuto l'apprezzamento non gradito. Ma il suo racconto non convince gli investigatori perché è discordante con le immagini delle telecamere e coi racconti degli altri testimoni

L'assurda vicenda accaduta nel centro cittadino: pensionato viene assalito al bar forse per uno sguardo di troppo. Ora è in fin di vita. Proseguono le indaginiUno sguardo di troppo sarebbe stata la causa di una violentadi un giovane nei confronti di un 75enne davanti a un bar di, in provincia di Lucca . L'anziano ha riportato ferite molto gravi, precisamente un trauma cranico e una vasta ...Il pubblico ministero della Procura di Lucca Elena Leone, che stava coordinando le indagini di Carabinieri e Polizia Municipale diper risalire all'autore della, starebbe ...

Altopascio, anziano massacrato di botte fuori da un bar. E' gravissimo, ragazzo in fuga LA NAZIONE

L’assurda vicenda accaduta nel centro cittadino: pensionato viene assalito al bar forse per uno sguardo di troppo. Ora è in fin di vita. Proseguono le indagini ...Nella serata di ieri, un 30enne di origini sinti, si è presentato in caserma ad Altopascio per autodenunciarsi: sarebbe il fidanzato della donna che avrebbe ricevuto l’apprezzamento non ...