Aggredito medico del 118 a Paola | Smi | “Regione tuteli il lavoro dei medici”

(Di lunedì 7 agosto 2023) Secondo il Presidente Nazionale Emerito del SindacatoItaliani, Cosmo De Matteis, la causa dell’aggressione deldel 118 è da ricercare nelle carenze, mancanze di posti letto e nelle liste di attesa che alimentano la violenza Cosenza. «Esprimiamo l’ indignazione di tutta la categoria medica, per l’ennesima aggressione ad un, iscritto SMI, operante nella sua qualità di soccorritore del 118 . Il grave episodio è avvenuto in un contesto assurdo, ove ilsi era recato con l‘equipaggio su richiesta della centrale operativa. Da quanto riferito, sembrerebbe ,che il paziente si fosse recato presso il pronto soccorso di, già in precedenza, sempre con la stessa patologia, ossia dolori addominali e diarrea. Dopo i controlli del caso era stato dimesso ,con le prescrizioni ...

Medico aggredito a Paola: Costituzione di parte civile del Garante ... IMGpress

