Aerei | incendi | taxi e intercettazioni | ecco di cosa si parla all’ultimo Cdm

Leggi su notizie

(Di lunedì 7 agosto 2023) Prima di andare in vacanza i ministri decideranno anche sulla banda ultra larga e disposizioni sul processo civile L’ultimo consiglio dei Ministri prima di chiudere per le ferie. Il governo non va certo in vacanza, ma da un punto di vista legislativo e normativo decisionale, riprenderà i lavori verso fine agosto o direttamente a settembre. E si deciderà sul decreto legge in materia dima anche sul costo dei voli, che in questo momento è argomento di discussione, come quello sull’uso delleper quanto riguarda i reati legati all’associazione a delinquere per mafia. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni (Ansa Notizie.com)Nel Cdm ci saranno anche norme per il contrasto agliboschivi e si parlerà anche della possibilità di inserire un’informativa sulla nuova Strategia nazionale per la Banda ultra ...