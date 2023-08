“Adottiamo un albero ciascuno” a Fiumicino | l’Assessorato all’Ambiente fa il punto

(Di lunedì 7 agosto 2023)– Nelle scorse ore il Faro online vi ha raccontato del progetto “Adotta un” proposto da un residente di, che ha come fine la potatura alberi nelle zone del territorio sprovviste o malmesse (leggi qui). Poco fa, tramite una comunicazione giunto alla nostra redazione,del Comune diha fatto alcune importanti precisazioni. “Il progetto relativo alla piantatura d’alberi è già al vaglio dell’Amministrazione comunale. Sono stati recepiti – affermano fonti comunali – una serie di progetti, proposti da varie associazioni territoriali e che ora sono al vaglio dell’Assesorato. Il nostro obiettivo é quello di dare il via ad una progettualità organica che coinvolga tutte le ...

... prevedendo in tale seconda eventualità l'impegno a contribuire alle azioni di miglioramento ambientale istituite dal Comune (Regala unCasale) fatta salva la possibilità per il ......dal disegno dello schema di fissione cheper la formazione delle varie lingue, le quali non è scontato abbiano seguito un andamento simmetrico ed "esplosivo" come nell'ipotesi dell'...... prevedendo in tale seconda eventualità l'impegno a contribuire alle azioni di miglioramento ambientale istituite dal Comune (Regala unCasale) fatta salva la possibilità per il ...

"Adottiamo un albero ciascuno" a Fiumicino: l'Assessorato all ... Il Faro online

Non solo diversi lungomare ma anche molte strade, da Isola Sacra a Passoscuro sono senza alberature: da qui l'idea di coinvolgere direttamente anche i cittadini ...Per evitare questi problemi, si possono adottare alcune semplici soluzioni in fase di prevenzione ... Tuttavia meglio evitare di posizionare l’auto sotto un albero. Infatti il fusto o rami, potrebbero ...