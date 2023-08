Addio in difesa | colpo in attacco | la Roma punta un protagonista della Serie A

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 7 agosto 2023) Roger Ibanez sarà presto un calciatore dell’Al-Ahli. Il club saudita ha accontentato lache per la cessione del calciatore chiedeva circa 35 milioni di euro. La conferma dell’è arrivata da Josè Mourinho in persona che sui social ha postato una foto con Ibanez con a corredo un saluto nel quale si legge: “sii felice garoto (ragazzo in portoghese, ndr). So che ti mancherò. Grazie per la tua ultima maglia. Ora puoi offrire una cena ‘adeguata’ a me e allo staff. Goditi l’Arabia Saudita. Scommetto che quando avete visto la foto avete pensato che fosse un nuovo giocatore“. Un bel messaggio, con una coda polemica. La battuta conclusiva è una chiara frecciatina alla società. A poco meno di due settimane dall’inizionuova stagione Mourinho chiede (almeno) un attaccante, un centrocampista e un difensore per completare la ...