(Di lunedì 7 agosto 2023)resta in discussione: questa potrebbe essere la sua ultima occasione per dimostrare di valere quello che il club lo paga. La stagione sta per iniziare, mai dubbi sul futuro di Massimilianonon si sono mai diradati, soprattutto tra i tifosi. Dal suo ritorno sulla panchina bianconera, il tecnico livornese non ha mai ottenuto grandi risultati, e nell’ultima stagione le cose sono andate addirittura peggio che in quella precedente. Negli scorsi mesi, molti sostenitori lo avrebbero voluto vedere via, ma la società ha deciso di proseguire con lui, nonostante molti dubbi. Le motivazioni per questa scelta sono facilmente immaginabili. Con 7 milioni a stagione,è l’allenatore più pagato della Serie A (insieme a Mourinho), e con un ...

Negli ultimi giorni, però, l'ipotesi di undell'esterno tedesco si è quasi affievolita ma non ... giocando una volta a settimana, il turnover di Massimilianosarà comunque limitato. La ...Per il Real Madrid è arrivato il momento di dirgli: vertice d'urgenza per decidere la cessione, Juventus o Milan nel futuroMeno di due settimane ... Massimiliano(LaPresse) - Calciomercato.... lo scambio con Vlahovic non è ancora chiuso e il misterha ovviamente fretta. Anche l'... 2023 08:28 07 Agosto Lazio, Maximiano vicino all': i dettagliLa Lazio potrebbe presto salutare ...

Addio Allegri, nuova clamorosa indiscrezione: scelto il suo erede alla Juve Rompipallone

Mercato Juventus, si sblocca l'arrivo del colpo chiesto da Massimiliano Allegri grazie ad un assist dalla Premier League ...In casa Juve non si riesce a star tranquilli nemmeno sulle scelte di Allegri relativamente ai 'gradi': i tifosi non hanno gradito ...