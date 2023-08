Acilia | al via l’iter per modificare la viabilità in Largo Girolamo da Montesarchio e in via Gino Bonichi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 7 agosto 2023) Ostia – Il Consiglio del Municipio X ha approvato le due proposte di risoluzione presentate nella seduta di giovedì scorso con le quali si va a cambiare la disciplina di traffico indae in viaad. Proposte peraltro già licenziate in sede di Commissione Lavori Pubblici e Mobilità presieduta dal Presidente Leonardo Di Matteo il 25 luglio. “Con le nuove discipline di traffico – afferma il Presidente Di Matteo – indasi passerà dallo stato attuale ‘ad incrocio’ a quello ‘di circolazione rotatoria’. Uno strumento questo che in altri ambiti si è dimostrato essere valido per fluidificare e disciplinare il traffico, oltre che a rendere più sicura la circolazione. ...