(Di lunedì 7 agosto 2023)di inizio stagione per Francesco, che questa mattina si è sottoposto agli esami strumentali. Ecco le sue. INFORTUNIO – “Francescosi è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per il difensore nerazzurro risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le suesaranno rivalutate nei prossimi giorni”. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Una vista incredibile, seduto sotto un gazebo di vite i cui grappolipenzolavano sopra di ... Marta e altre erano andate altrove (è ildi girare in tanti). Nel mentre, la Festa degli ...... al fine di individuare una soluzione idonea a diluire il. Inoltre, l'opzione della ...il nostro sincero apprezzamento per l'intervento tempestivo e preciso dell'assessore al Bilancio, ...Batte la punizione Calhanoglu forte ma centrale, blocca senzaDonnarumma 25' pescato in ... cross basso dal fondo ma in area ottimo anticipo diche allontana 2' pressing subito alto ...

Acerbi, problema fisico prima dell’inizio del campionato! Le sue condizioni Inter-News.it

Honda è al lavoro per risolvere il problema cinetosi che le auto elettriche causerebbero in numerosi automobilisti.Dopo Haller, un altro calciatore della Bundesliga è stato colpito da un problema del genere: l’esterno austriaco del Borussia Moenchengladbach, Stefan Lainer, non si sta allenando con la squadra dopo ...