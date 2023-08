Abusi sessuali su una giovane disabile psichica | nove indagat

(Di lunedì 7 agosto 2023) In una storia torbida sotto indagine anche operai pensionati, un commerciante e un uomo già condannato per violenza sessuale su unUna storia indegna e schifosa. Che ha fatto rabbrividire e accapponare la pelle. La Procura di Enna sta indagando suche ci sono stati su una. I personaggi in questione sarebberoe tutti sonoi per “violenza sessuale aggravata su una persona minorata“. Secondo le prime indagini e da quello che sta emergendo glii hanno tra i 33 e i 76 anni e, tramite alcuni stratagemmi, andavano a trovare la ragazza a casa e la convincevano a seguirli ognuno di loro nelle rispettive abitazioni. Una pattuglia della polizia (Ansa Notizie.com)Quando erano ...

La Procura di Enna sta indagando su abusi sessuali su una giovane disabile. In tutto sono nove gli indagati per "violenza sessuale aggravata su una persona minorata psichica". Secondo l'accusa gli ...