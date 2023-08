Abodi | «Mondiale Italia Femminile? Sarà la Figc a fare le valutazioni…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 7 agosto 2023) Andrea, ministro dello Sport, ha parlato all’ANSA a margine della prima riunione del Cda di Sport e Salute Andrea, ministro dello Sport, ha parlato all’ANSA a margine della prima riunione del Cda di Sport e Salute. Ecco le sue dichiarazioni sulfallimentare dell’. LE PAROLE – «E’ chiaro che c’è amarezza, malale valutazioni. E’ importante che si faccia tesoro anche di un’esperienza negativa come questa. Io spero che il calcio, anzi lo sportin generale, possa essere sostenuto ulteriormente a ogni livello, non per circostanza nel momento delle vittorie o per polemica nelle sconfitte, ma per la profonda convinzione che si debba arrivare a una parità di attenzioni e di ...