8 agosto 1974 | il giorno dei fatti | dimissioni di Nixon

...dirigibile tedesco Zeppelin inizia un volo in cui compirà il giro del mondo (terminerà il 29)...- Le dimissioni di Nixon. Il presidente americano Richard Nixon, interrompendo le trasmissioni ...... sabato 12, alle 11, protagonista del concerto che apre la giornata di sabato 12 nella ... protagonista Nicola Stilo, flautista dalla carriera quasi cinquantennale, cominciata nelcon il ...2023 " Nell'incantevole scenario dei giardini del Grand Hotel di Rimini continuano gli ... che il prossimo anno spegne 50 candeline (andò in onda per la prima volta in America nel). Con la ...

4 Agosto 1974 Strage dell'Italicus: per non Dimenticare! SIULP Nazionale

Domenica 6 agosto sarà interamente dedicata agli appassionati della celebre serie TV americana, Happy Days, che il prossimo anno spegne 50 candeline (andò in onda per la prima volta in America nel ...Domani sera (6 agosto), la “Terrazza della Dolce Vita” al Grand Hotel di Rimini ospiterà una serata speciale dedicata interamente agli appassionati della celebre serie TV americana “Happy Days”, che ...