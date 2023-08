7 agosto 1921 | nasce il telecronista Nando Martellini VIDEO

Leggi su glieroidelcalcio

(Di lunedì 7 agosto 2023) La nascita delIl 7delil. Ha raccontato alcune delle pagine calcistiche più importanti dell’Italia e per il calcio in generale. La vittoria dell’Europeo del 1968, la “Partita del Secolo” di Messico ’70 tra gli azzurri e la Germania Ovest. Il suo apice l’ha avuto nel 1982 ed il suo “Campioni del Mondo!” urlato tre volte alla fine della rassegna intercontinentale vinta dalla squadra di Enzo Bearzot per 3-1. Un mito intramontabile. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.