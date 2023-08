6G | la nuova ricerca di Unisannio e università cinesi evidenzia vulnerabilità di sicurezza

Leggi su anteprima24

Mentre le reti di telecomunicazione di quinta generazione (5G) sono ancora in fase di sviluppo, lainternazionale è già proiettata verso le evoluzioni future, note come 6G, previste per i prossimi dieci o quindici anni. Con l'ambizioso obiettivo di migliorare dalle dieci alle cento volte le prestazioni in termini di velocità di trasmissione, latenza ed efficienza energetica, il 6G promette di abilitare l'internet "di tutto" e rivoluzionare settori come la realtà estesa multisensoriale, la robotica connessa, i veicoli autonomi e le interazioni cervello-computer. Con l'avvento di ogni tecnologia emergente, è essenziale riconoscere e affrontare tempestivamente i potenziali rischi al fine di garantire un'infrastruttura di rete sicura e affidabile. In questo contesto, uno studio condotto in collaborazione tra la Peking University (Cina), ...