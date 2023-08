186 denunciati per truffa | Smascherati i furbetti del reddito di cittadinanza

(Di lunedì 7 agosto 2023) Teramo - Un'inchiesta condotta dai carabinieri ha portato alla luce un ingente numero di persone che avevano indebitamente percepito ildi(Rdc). Sono stati emessi 186 provvedimenti di denuncia nei confronti di coloro che avevano ottenuto il sussidio economico senza avere diritto a farlo. La frode ai danni dell'Inps, l'ente previdenziale italiano, ha fruttato complessivamente circa un milione di euro, cifra che ora dovrà essere restituita. Le indagini condotte dalle forze dell'ordine hanno rivelato che tra ivi sono 147 stranieri e 39 cittadini italiani. Questi individui avevano ingiustamente beneficiato delle erogazioni deldi, omettendo di dichiarare condizioni che ne avrebbero impedito il corretto accesso al sussidio. In particolare, molti di loro ...

