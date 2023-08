Zielinski | l’Al Ahli ha presentato un’offerta formale al Napoli | trattativa in corso

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 6 agosto 2023) L’Arabia Saudita si fa avanti prepotentemente per il centrocampista del, Piotr. Secondo quanto scrive su Twitter, Fabrizio Romano,haper, il cui contratto con il club di De Laurentiis scade nel 2024. E’ inunatra le parti per chiudere l’accordo. Il club saudita mira a chiudere quanto prima l’intesa per, altrimenti si sposterà su un altro obiettivo. Nella lista dei desideri c’è Llorente, ma ancora non è stata formulata. Fabrizio Romano scrive: “haal ...