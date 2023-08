Zielinski all’Al-Ahli | ingaggio monstre | offerta super anche al Napoli

...è che il riferimento possa andare anche a Piotr. Non ... Nessuna personamondo rifiuterebbe queste offerte indecenti. ... A Castel di Sangro, presente'amichevole contro l'Augsburg , c'...... ma oggi mancano solo 13 giorni'inizio della Serie A e non ... Out anche Kvaratskhelia per il problemaginocchio. Così come i ... Così come i vari Mario Rui,, Saco, Zedadka e Gaetano. ...... seconda punta danese classe 2000 in forza' Eintracht ... Dopo l'acquisto di Natan in difesa, il Napoli cerca rinforzi in mezzo... A Garcia non basterebbero solo Anguissa,e Lobotka. ...

Zielinski in Arabia L'Al-Ahli ci prova e il Napoli pensa al sostituto Tag24