WWE | Tra le tre litiganti la quarta gode | Bianca Belair vince il titolo ma subisce l’incasso di IYO Sky!

(Di domenica 6 agosto 2023) Il co-main event di Summerslam è il WWE Women’s Championship Match a tre: Asuka, campionessa, sfida Charlotte e, in un Triple Threat Match senza alcun vantaggio derivante dal fatto di essere campionessa. Ma la giapponese il vantaggio se l’è costruita da sola… più o meno. L’azione, subito back and forth, vede Asuka isolarsi fuori ring dopo qualche colpo, lasciando lo spotlight alle due sfidanti. Charlotte, in grande spolvero, non riesce però a tenere a bada campionessa ed ex campionessa, che tornano di gran carriera. Commentare l’azione passo passo è difficile, perché tutte riescono a dare il meglio di loro e hanno i loro momenti di gloria. Le regole del triple threat, però, consentono di non avere un’idea chiara dell’andamento del match, con Asuka che però è quella che emerge di più, avendo l’ingrato compito di difendere la ...