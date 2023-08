WWE | Shayna fa l’impresa! Ronda Rousey sottomessa nel match MMA

(Di domenica 6 agosto 2023) Mentre la fusione tra UFC e WWE attende di diventare operativa,Baszler si battono sul ring di SummerSlam in quello che viene definito uncon le regole MMA. Uno spettacolo un po’ strano per il pubblico WWE, che infatti è apparso un po’ straniato dal vedere quanto accadeva sul quadrato. Una stipulazione un po’ particolare La bizzarra stipulazione di questa sera ha reso chiare le differenze tra il nostro amato wrestling ed un vero sport di combattimento. Ciò che nelle MMA rappresenta un highligth del, in quanto possibilmente decisivo, in undi wrestling è ordinaria amministrazione. Perché un pugno o un calcio dovrebbero essere qualcosa di importante, se in undi wrestling ne vediamo decine? Il pubblico è sembrato ...

The crowd didn’t always feel it, but they enjoyed seeing Shayna Baszler triumph in the end over Ronda Rousey at WWE SummerSlam 2023.It's time for the biggest party of WWE's summer, as SummerSlam 2023 is underway in Detroit. Eight matches will take place inside Ford Field, home of the Detroit Lions, Saturday, headlined ...