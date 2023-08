WWE | Rivelati 24 dei 25 partecipanti alla Summerslam Battle Royal | sorpresa in arrivo?

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 agosto 2023) La WWE, durante il Kickoff Show diin onda in questi minuti, ha rivelato 24 dei 25Slim Jim, uno degli otto match che compongono la card del Biggest Party of the Summer. La scelta è dovuta ad una possibilein ballo per l’incontro, magari con l’ingresso adi qualche nome inatteso? O è stato solamente un errore? A breve, non dovremo aspettare molto, ne sapremo di più. Ecco la lista aggiornata dei: Erik Ivar JD McDonagh Rick Boogs Otis Chad Gable Ludwig Kaiser Giovanni Vinci Butch Ridge Holland Sheamus Matt Riddle Grayson Waller Shinsuke Nakamura Bronson Reed Tommaso Ciampa Apollo Crews LA Knight Santos Escobar AJ ...